لقاح كورونا يتحول لساحة صراع بين أمريكا وروسيا بينما المرضى ينتظرون

أعلن وزير الصحة الروسي، اليوم، أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس كورونا الجديد، على الرغم من الشكوك الدولية تجاهه التي تم التعبير عنها عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن التوصل إليه.

وكان فلاديمير بوتن أعلن أمس أن بلاده طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن 20 دولة طلبت الحصول على اللقاح الروسي، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وقال الرئيس الروسي إن بلاده طورت "أول" لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أنه يوفر "مناعة مستدامة".

وكانت موسكو أكدت، أمس، أنها ستبدأ إنتاج لقاح كورونا الروسي، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك"، في سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

وبالإعلان عن لقاح سبوتنيك، تدخل روسيا فجأة ودون سابق تمهيد على خط السباق نحو التوصل إلى لقاح للفيروس الفتاك الذي أصاب أكثر من 12 مليون إنسان وتسبب بوفاة ما يزيد على 700 ألف آخرين.

وأثار قرار روسيا اعتماد اللقاح المخاوف بين بعض الخبراء، ولم تحقق سوى 10 في المئة فقط من التجارب السريرية نجاحا، الأمر الذي يثير قلق بعض العلماء من أن تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل سلامة اللقاح.

وقد أعلنت عدة دول عن شكوكها حيال اللقاح، ومن بينها فرنسا التي قالت إنها بانتظار مختبرات كبرى للحصول على اللقاح حتى تتأكد منه، كذلك شككت ألمانيا بنوعية وفاعلية وسلامة اللقاح الروسي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تحفظها عليه مشيرة إلى أن معلوماتها عن اللقاح ليست كافية وبالتالي فإنه من الصعب تقييمه.

من ناحيته، قال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار إن "المساعي لتطوير لقاح مضاد لكورونا ليست سباقا على المركز الأول".

وأضاف قائلا: "نسعى لتقديم لقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن لمواطني الولايات المتحدة وشعوب العالم أيضا".

غير أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قال، اليوم، إن المزاعم بأن لقاح "كوفيد 19" الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة.

ورغم كل الشكوك حول اللقاح الروسي إلا أنه شكل بارقة أمل باقتراب الوصول لعلاج يقي العالم من كورونا الذي يواصل الفتك بضحاياه حول العالم.

وقال رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، إن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقا "أكثر من مليار جرعة" من اللقاح الروسي ضد "كوفيد 19"، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب عليه تبدأ الأربعاء.

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر.

يشار إلى أن الأردن كان قد أعلن أمس أنه سيشتري اللقاح الروسي ضد "كوفيد 19" "إذا ثبتت نجاعته"، مؤكدا أنه ينتظر تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا.

الجدير بالذكر أن عدد حالات كورونا في روسيا تجاوزت 900 ألف حالة، وباتت روسيا رابع أكبر بلد من حيث عدد الإصابات بالمرض على مستوى العالم.

وقالت السلطات إن 129 شخصا توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 15,260 شخصا.