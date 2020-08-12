تاج الدين: الإجراءات الاحترازية ستستمر بعد لقاح كورونا

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للرعاية والصحة، على إصابة 21 لاعبا في فريق المصري لكرة القدم بفيروس كورونا.

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "أنا مش هسألهم كانوا بيلعبوا فين ولا ان الملعب كان واسع ولا لا زي الشواطئ لكن أنا هسألهم في أثناء الفترات اللي مفيش تدريب كانوا قاعدين مع بعض ازاي وكانوا قاعدين في أماكن ضيقة ولا واسعة وهل كان فيه احتياطات احترازية ولا مفيش؟"، مضيفًا: "هي دي اللي بتنقل العدوى".

وتساءل: "هل هما إيجابيين لأنهم اختلطوا بحد أو قعدوا في حتت ضيقة أو واحد منهم كان عنده إيجابي" متابعًا: "إيه الظروف الاجتماعية أو الظروف الاحترازية التي أجريت لهم أو اتعملت قبل ما يتعمل لهم المسحات".

وأضاف: "فيه حتت كتير قوي وأنا متابع هذا بدقة عملت مسحات لأعداد كبيرة وجدا ولحد النهاردة عدد المسحات الإيجابية قلت للغاية ومش معنى ده اننا منعملش احتياطاتنا أو نقول الموضوع انتهى وعدد كبير راحوا كشفوا وعملوا اختبارات وعدد ضخم طلع سلبي".

وشدد تاج الدين على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات لأن المرض ما زال موجودًا والحالات ما زالت موجودة وأنه لن يكون هناك اطمئنان إلا بعد انتهاء المرض نهائيًا.

وأوضح تاج الدين أن الإجراءات الاحترازية ستستمر بعد التطعيم نظرًا لأن التطعيم لا يعطي حماية لكل الناس ولا يعطي وقاية لكل الناس "التطعيم 70% وليس في كل الحالات يعطي مناعة كاملة".