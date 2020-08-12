محافظ بني سويف: انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انطلاق عملية التصويت في بداية اليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة فرعية، والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، حيث يستمر الاقتراع حتى التاسعة مساء، و يبلغ عدد الناخبين مليون و875 ألف مواطنا على مستوى مراكز و مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، وذلك في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد قائد قوات تأمين بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام،والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة.

واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أوتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وكان المحافظ قد أصدر تعليمات للجهات المعنية بمراجعة وتجهيز المقار الانتخابية والبدء فوراً في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتذليل أي عقبات في إطار الإستعدادات النهائية لإجراء الإنتخابات، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجنان الفرعية وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية،فضلاً عن تشكيل لجان للإشراف والمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات والتأكد من جاهزيتها تماما لخروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وعظمة شعبها.