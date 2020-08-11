"الوطنية للانتخابات": توقيع غرامات على من لا يصوت بانتخابات الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة كانت تدرس توقيع الغرامة على من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وهو أمر ليس بدعة مصرية بل مُطبق في كل دول العالم، كما أنه موجود في القانون والمشرع المصري نص على ذلك منذ فترة طويلة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أن كل دول العالم التي تُسجل قاعدة البيانات بشكل تلقائي تطبق الغرامة على من لا يدلي بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، موضحًا أن عدم الإدلاء بالصوت تُعد جريمة، لذا فإن كل من لا يصوت في الانتخابات ستطبق عليه الغرامة.

وعن الصمت الانتخابي، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الصمت الانتخابي بدأ يوم السبت الساعة 12 ظهرا طبقا للثابت في الجدول الزمني، وكل المرشحين التزموا، ولم يرد للهيئة الوطنية حتى هذا التاريخ أي ملاحظة أو شكوى أن هناك أحدًا خالف الصمت الانتخابي.

وتابع: "دعينا الصحفيين والإعلاميين كلًا في مكانه يقدروا يعملوا دعوة للمصريين للنزول بكثافة في الانتخابات ليس دعوة لأي مرشح أو قائمة".