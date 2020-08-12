من السيدة للدقي.. الأغاني الوطنية وسيلة المحلات المجاورة للجان التصويت لجذب الزبائن

مع دقات التاسعة صباحا من ثاني أيام عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين على أصوات الأغاني الوطنية.

حرص أصحاب المحلات والأكشاك المجاورة لمقار اللجان الانتخابية على استغلال الحدث بجذب الزبائن إليهم من خلال سماعات الـ DJ التي تصدح بالأغاني الوطنية القديمة والحديثة في محاولة منهم للفت أنظار الناخبين إليهم قبل وبعد الانتهاء من التصويت.

قبل موعد فتح لجنة مدرسة "السنية" بالسيدة زينب، بنصف ساعة، استعد محمود عبدالوهاب، صاحب محل بيع عصير قصب مجاور للمدرسة لاستقبال الزبائن مبكرا بالأغاني الوطنية والشعبي لجذبهم قبل التوجه إلى اللجنة، ووقف ينادي على بضاعته بصوت متحمس: "العصير الساقع تعالى إروي عطشك"، وبحسب تعبيره: "دي أيام بيبدأ فيها البيع من بدري عن الأيام العادية والجو حر والناس محتاجة تروي عطشها".

منذ فترة التصويت في انتخابات الرئاسة عام 2018 يحرص محمود على فتح أبواب محله مبكرا لاستقبال الناخبين، معتبرا أن اصحاب المحلات المجاورة للجان الانتخابات يستفيدون من الحدث بطريقتهم.

"أحمد.ع" صاحب كشك مجاور للجنة المركز القومي للبحوث بالدقي، وقف يستقبل زبائنه على نغمات الأغاني الوطنية، يحرص دائما على استغلال الانتخابات للترويج لبضاعته، وبحسب حديثه لـ"الوطن" تزداد حركة البيع في تلك المناسبات عن الأيام العادية بخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة والاحتياج الدائم لشرب المياه والعصائر من المشرفين على العملية الانتخابية والناخبين.