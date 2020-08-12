إقبال كثيف على لجنة "تحيا مصر 1" في الأسمرات

شهدت لجنة تحيا مصر 1 بحي الأسمرات إقبالًا كثيفًا من المواطنين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد فتح باب التصويت في ساعاته الأولى من اليوم الثاني للاقتراع.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن في في مؤتمر صحفي، إنَّه ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس الجارى.