انتخابات الشيوخ بوسط القاهرة.. إقبال شباب ملحوظ وسط تدابير وقائية

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة وسط القاهرة منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحاً أمام الناخبين في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ إقبالاً ملحوظاً من الشباب والعنصر النسائي الذين حرصوا على النزول مبكراً للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

ولتخفيف درجة حرارة الشمس على الناخبين المصطفين في طوابير انتخابية أمام مدرسة عابدين الثانوية بوسط القاهرة منتظرين دورهم للدخول للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، قام أحد رجال الشرطة بتوزيع زجاجات المياه.

وحرص القائمون على العملية الانتخابية على تنسيق طوبير الانتخابات للتأكد من التزام الناخبين بالتباعد الاجتماعي، وتوزيع الكمامات عليهم ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتستقبل اللجان الانتخابية بمنطقة وسط القاهرة الناخبين ببوابات تعقيم وقياس درجات حرارتهم للتأكد من سلامتهم قبل الدخول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مع استمرار أعمال التطهير والنظافة داخل اللجان والممرات المؤدية إليها.

وشهدت لجنة مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة جاردن سيتي إقبالاً ملحوظًا من الشباب وسط تواجد أمنى مكثف مع انتشار الشرطة النسائية بمحيط اللجنة لتأمين عملية دخول الناخبات لمقر الاقتراع ومساعدة السيدات كبار السن في عملية التعقيم للحفاظ على سلامتهن قبل دخولهن للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.

كما شهدت لجنة مدرسة عابدين الثانوية بوسط القاهرة منذ فتح باب الاقتراع أمام الناخبين تواجدًا كبيرًا من السيدات اللاتي احتفلن بالعُرس الانتخابي بوصلات من الرقص على أنغام الأغانى الوطنية.