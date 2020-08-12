ناخب في البدرشين للشباب: انزلوا وشاركوا في انتخابات الشيوخ

شهدت مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالبدرشين بدائرة الجيزة، تزايد أعداد الناخبات والناخبين للتصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات احترازية صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة داخل المقار الانتخابية لتسيير العملية الإنتخابية.

وقال حسن أبو خضر، أحد ساكني البدرشين، إنّه أتى اليوم إلى اللجنة الانتخابية، للمشاركة والتصويت على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنّ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا تتم بصورة منتظمة داخل المقار الانتخابية للحفاظ على أرواح الناخبين وسلامتهم.

وطالب أبو خضر، خلال حديثه لـ"الوطن"، الشباب بالنزول إلى مقار اللجان الانتخابية والمشاركة في العملية الإنتخابية لبناء مصر الحديثة، مؤكدا أنّ كبار السن والسيدات دائما ما يضربون أروع الأمثلة في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، متمنيا التوفيق لجموع الشعب المصري.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.