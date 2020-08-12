أمن أسوان يوزع كمامات وقفازات على الناخبين قبل التصويت بـ"الشيوخ"

وزع رجال الأمن المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020 بأسوان، كمامات وقفازات على الناخبين قبل دخولهم للجان الانتخابية على مستوى مراكز محافظة أسوان الـ5 " أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو"، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.