وفد البرلمان العربي يتفقد لجان انتخابات الشيوخ

تفقد وفد من البرلمان العربي، عددًا من اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة، لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ في مصر.

ويضم وفد البرلمان العربي: "شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، والدكتور أبوصلاح عبدالسلام شلبي، عضو مجلس النواب في ليبيا وعضو البرلمان العربي، وأحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو البرلمان العربي، والدكتور سالم بن الهاشمي لبيض، عضو مجلس نواب الشعب في تونس وعضو البرلمان العربي، وشيرين محمد رضوان بغدادي، ومضر عبدالرحيم عبدالحميد، وهالة أحمد مفتاح ومعاوية عجبنا خليل مصري، من الأمانة العامة للبرلمان العربي.

وأشاد الوفد بحسن سير ونزاهة العملية الانتخابية وتشديد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء الاقتراع حفاظًا على صحة المواطنين.

كما أشاد الوفد بكثافة عدد الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، واستكمال المسيرة الديمقراطية في مصر.