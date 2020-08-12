إقبال على لجنة "الشيوخ" بأبورديس في جنوب سيناء

شهدت اللجنة الانتخابية بمدينة أبورديس إقبالًا من قبل المواطنين، اليوم الأربعاء، لاختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وقال مبروك الغمريني رئيس المدينة، إن مدينة أبورديس تضم لجنة واحدة بمدرسة أبورديس الإعدادية المشتركة، مشيرًا إلى أن عدد من يحق لهم التصويت يصل إلى 5504 ناخبين.

وأوضح رئيس المدينة أن اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ يشهد إقبالًا عن الأمس، لافتًا إلى أن نسبة التصويت بالمدينة في اليوم الأول للانتخابات بلغت 8% بواقع 449 ناحبًا وناخبة أدلوا بأصواتهم .

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، منافسة بين 5 مرشحين على 89747 صوتًا.