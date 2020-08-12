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عاجل.. السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس محكمة النقض

كتب:

محمد أبو عمرة وعادل الدرجلي
04:10 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
اداء اليمين الدستورية

اداء اليمين الدستورية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد صباح اليوم أداء حلف اليمين للقاضي عبدالله عمر مصطفى شوضة رئيسًا لمحكمة النقض.

كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، اليوم، للقاضي عبدالله أمين محمود عصر، رئيس محكمة النقض السابق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التقدير لما بذله رئيس محكمة النقض السابق من جهد وتفانٍ في تحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا سيادته بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.

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