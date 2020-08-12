في يومهم العالمي.. "شباب الأحزاب والسياسيين": السيسي أطلق قدرات الشباب

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربتها تمثل مرحلة فارقة في تمكين الشباب المصري، خلال سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تميزت بالاعتماد على قدرات الشباب وإطلاق طاقاتهم للمشاركة في بناء مصر الحديثة.

وأضافت التنسيقية في بيان قبل قليل، أن احتفال العالم باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس، يتزامن مع دفع التنسيقية، بـ 5 شباب من أعضائها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وفي نوفمبر 2019، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنواب للمحافظين، في محافظات قنا والجيزة وبورسعيد والمنوفية وبني سويف والدقهلية، الأمر الذي يؤكد نهج القيادة السياسية في بناء قدرات الشباب لتولي المناصب القيادية في الدولة.

وترى تنسيقية الشباب، أن الشباب المصري، بات على رأس أولويات القيادة السياسية، في إقليم ملتهب بالحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على استقطاب أبنائها نحو العمل الجاد للمساهمة في مسيرة التنمية و المضى قدما لبناء المستقبل.

ووجهت التنسيقية، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا النهج الرشيد في التعامل مع فئة الشباب، مؤكدة أن هذا التوجه سيؤتي ثماره في السنوات المقبلة، وسيحول كل شاب في مدن ومحافظات الجمهورية، إلى شخص مسؤول، يعمل على نهضة وتنمية بلاده.