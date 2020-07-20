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محمود مسلم

خروج سناء شافع من العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية

كتب:

أبانوب رجائي
06:45 م | الإثنين 20 يوليو 2020
سناء شافع

سناء شافع

قال السيناريست حاتم حافظ، إن الفنان الكبير سناء شافع، خرج من العناية المركزة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، وأنه يتواجد حاليا في غرفة عادية في المستشفى.

وأكد حافظ لـ"الوطن"، أن شافع واعي تماما لكل من حوله، واستطاع التحدث أيضا مع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حينما هاتفه، للاطمئنان على صحته.

يذكر أن سناء شافع، نقل إلى المستشفى فجر الخميس الماضي، ودخل العناية المركزة نتيجة تعرضه لأزمة في الجهاز التنفسي، تطلبت عملية بذل مياه من على الرئة.

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