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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:31 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء لديه ثقة كبيرة بنفسه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

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