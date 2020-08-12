حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الدلو أنّه شخص صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط العاطفية والعائلية، حاول أن تتفاهم وأن تحل الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة أحلام الشامسي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 فبراير.