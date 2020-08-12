حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يثق في من حوله كثيرًا، ولا يعرف اليأس، كما أنّه يستمد قوته من المشكلات التي تعرض لها على مدار حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو نشيطًا ومستعدًا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.