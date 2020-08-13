حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان عاطفي لكنه حاسم في مواقف عديدة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.