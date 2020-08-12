عبدالمنعم سعيد: تباين بين الريف والحضر في التصويت بانتخابات الشيوخ

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن"هناك تباينات واضحة بين الريف والحضرفي نسب التصويت بالانتخابات، حيث تم رصد وجود عدد أكبر من مواطني الريف عن مواطني الحضر، بأغلبية جاءت في صف السيدات وكبار السن والذين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "المرأة المصرية ساعدت كثيرا في تحمل أعباء السنوات الماضية أثناء عملية الاصلاح الاقتصادي، حيث تحملت شجاعة شديدة لإدارة أسرتها والتعامل مع ارتفاع الأسعار وصمود الدولة لحين بناء نفسها وهو ما حدث بالفعل".

وأوضح السعيد أن "المرأة المصرية تستحق التحية لما تقوم به خصوصا في تلك المرحلة من بناء مصر، وما يؤهلها لتلعب دورا هاما ومؤثرا في المجالس القومية المختلفة ذات الطبيعة التشريعية أو الرقابية أو الإدارات المحلية".

وأكد أن "وجود غرفة برلمانية ثانية في الحياة النيابية لها عظيم الأثر في تعزيز عمل البرلمان المصري وإصدار القوانين والتشريعات"، مشيرا إلى أن "نظام الغرفتين حاليا يعكس وجود جبهة وطنية واسعة تساعد في عملية التنمية الكبرى ومعبرة عن جميع ومختلف الطوائف في المجتمع، وأيضا تعبرعلى البناء السريع لمصر خلال السنوات الماضية واللاحقة".