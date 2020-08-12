وزير الخزانة البريطاني: المملكة المتحدة تسجل الركود الأسوأ في التاريخ

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، إن الاقتصاد في المملكة المتحدة، حقق تراجعا هو الأعلى في التاريخ، خلال الأشهر من إبريل إلى يونيو الماضيين، حيث وصل إلى 20.4 في المائة.

وحذر سوناك، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم، الشعب البريطاني من أنه قد حانت الأوقات العصيبة، بعد أن سجلت نسبة التراجع في الإقتصاد البريطاني أعلى نسبة تراجع منذ إنطلاق النظام الإقتصادي الحالي.

وقال وزير الخزانة البريطاني، إن الكثير من الأشخاص سينضمون قريبا إلى قائمة البطالة في البلاد، خلال الأشهر القليلة المقبلة.