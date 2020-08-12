تنسيقية شباب الأحزاب: مجلس الشيوخ سيساهم في رفع رفاهية المواطنين

أكد ماجد طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، التواصل مع كل الأحزاب حول أهمية الاستحقاقات النيابية، سواءً كانت لمجلس النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية، وأدلى كل حزب برأيه ووجهة نظره، وجرى تجسيد ذلك في حوار مجتمعي، سلم بعد ذلك للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الذي أشاد بذلك الإجراء.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع الأحزاب، أشادت بضرورة وجود غرفة ثانية للتشريع، لما يحتوى من أهمية لإقرار دعم السلام الاجتماعي والواجبات العامة ولمناقشة القوانين والتشريعات وإبداء الرأي فيها، موضحا أنه لا يجوز ربط ملجس الشيوخ بمجلس الشوري الماضي، حيث أن المجلس الجديد له طبيعة خاصة، ومهام وشروط خاصة، ليس كما كانت عليه مجلس الشورى.

وأكد أن القوانين التي سيتم إبداء الرأي فيها من مجلس الشيوخ، والموافقه عليها في مجلس النواب، سيكون لها عظيم الأثر على المواطنين، حيث أن مجلس الشيوخ له رأي استشاري في البنود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن تلك الخطط، هي من توفر الأدوات لرفع كفاءة المحافظات، والقطاعات لتنميتها، ما يؤثر بشكل مباشر على المواطنين، وهي تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير أكثر رفاهية للمواطنين في حياتهم العامة، وهناك خطة حقيقية مدروسة بشكل جيد داخل مجلس الحكماء والخبرات، سيساعد كثيرا في رفع مستوى الرفاهية للمواطن المصري.