نصيحة محمود المليجي لـ سناء شافع: "اهتم بعملك فقط"

رحل الفنان سناء شافع، عن عالمنا، مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا، دخل على إثرها العناية المركزة منذ عدة أيام بعد تعرضه لآلام في الرئة.

وتمتع سناء شافع، باسم وملامح مميزة، ونبرة قوية، حفظت له مكاناً عند الجمهور، حيث تعاون مع أجيال فنية مختلفة، بداية من ستينيات القرن الماضي، وحتى الوقت الراهن، وكثيراً ما يركز الإعلام على زيجاته السابقة، دون شيء آخر، فقد يعتقد البعض أن حياته تتلخص فقط في «العلاقات النسائية» منذ شبابه، لكن حياته تضم أسراراً وذكريات كثيرة بعيدة عن النساء.

«شافع» في حوار سابق له مع "الوطن"، أكد أنه شارك في عددٍ من الأعمال التاريخية، بسبب إتقانه اللغة العربية، قائلًا: أقرب المسلسلات لي «رسول الإنسانية» و«ساعة ولد الهدى»، لافتاً إلى أنه تعاون مع الفنان الراحل محمود المليجي في عملٍ درامي، واكتسب منه نصيحة، ما زال يتبعها حتى الأيام الأخير له داخل "لوكيشن" العمل، قائلاً: «ذات مرة، كان هناك عدد من المُمثلين يتحدّثون مع المُخرج حول ترتيب أسمائهم على التتر، بينما يجلس محمود المليجي على مقعد، بعيدًا عن هذه المناوشات، وتوجّهت له وسألته عن رغبته في الابتعاد عن هذا الجدل، فقال لي وقتها: إياك أن تبحث عن ترتيب اسمك على تتر العمل، الأهم هو جودة المادة التي تُقدّمها، وبعدها سيبحث عنك الجمهور».

وأكد «شافع» أنه لا يُبالى بترتيب اسمه على التتر، وكذلك عدم رؤية مشاهده على «المونتير» في الكواليس، مُبرراً: «لن أرضَ عن أدائي حال رؤيتي للمشاهد، وطالما المخرج وافق على الأداء، فهو الأهم»، موضحاً أنه لا يُتابع أعماله مُطلقاً، إلا عن طريق الصّدفة حال مُشاهدته التليفزيون.

وأضاف خلال حواره السابق مع "الوطن"، أنه يعتبر محمد جلال عبد القوى، هو السيناريست المُفضّل له، بسبب أسلوبه الجيد في الكتابة، حيث تعاونا معاً في عددٍ من الأعمال، أبرزها «على باب مصر» و«أولاد آدم».

وشارك سناء شافع مؤخرًا في مسلسل "ليالينا" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، والذي شارك في بطولته كل من صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، ميدو عادل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين.