الدفاع اليونانية: يجب وقف استفزازات تركيا المستمرة في المتوسط

قالت وزارة الدفاع اليونانية، إنه يجب وقف استفزازات تركيا المستمرة في المتوسط بحسب ما نقلته قناة "العربية" اليوم الأربعاء.

فيما طالب رئيس الوزراء اليوناني تركيا بتحكيم العقل في الخلاف في شرق المتوسط .

وأعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة التحركات التركية.

وأوضحت أن "سفن سلاح البحرية التركي كانت على مسافة 60 ميلاً بحريًا جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية مما يشكل انتهاكًا للحدود البحرية".

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت اليوم الأربعاء، بدء سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث بأعمال المسح السيزمي في شرق المتوسط، على خلفية تصعيد التوتر بهذا الشأن مع اليونان.

وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تغريدة نشرها الأربعاء عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنّ السفينة أنزلت كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح ثنائي الأبعاد، مشيرًا إلى أنّ "أعمال المسح ستستمر حتى 23 أغسطس الحالي، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وحسب وسائل إعلام تركية، أبحرت "أوروتش رئيس" الاثنين الماضي من أنطاليا إلى قبالة جزيرة قبرص لتستأنف أنشطة التنقيب، برفقة سفينتي "أتامان" و"جنغيز خان".

وتحمل السفينة على متنها مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات، ومختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

وأسفر قرار تركيا استئناف عمليات المسح السيزمي في شرق المتوسط عن تصعيد التوتر القائم أصلاً بين أنقرة وأثينا، خاصة أنّ منطقة العمليات المصرح بها لـ"أوروتش رئيس" تضع ضمن منطقة تصر اليونان أنّها منطقة تلاقي منطقتي الصلاحيات البحرية الخاصة بها وجمهورية قبرص المعترف بها دوليًا.

يأتي الإجراء التركي بعد توقيع مصر اتفاقًا مع اليونان حول ترسيم الحدود، ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعلان استئناف بلاده عمليات التنقيب في شرق المتوسط.