أولى الثانوية الأزهرية أدبي: أتمنى الالتحاق بكلية سياسة واقتصاد

قالت الطالبة أماني عاطف الشعراوي، الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي، والحاصلة على 99.21%، أن الامتحانات كانت سهلة على الطالب الملتزم بمذاكرة المنهج كاملا، وإن مادة اللغة الإنجليزية فقط، هي التي كانت فيها صعوبة بعض الشيء بالنسبة لها، ورغم أنها لم تعرف حتى الآن درجاتها في مختلف المواد، إلا أنها متأكدة من أن الدرجات التي فقدتها كانت في هذه المادة.

وأضافت "أماني" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها، كانت تحصل على دروس في كل المواد، شرعية وأدبية، إلا أنها توقفت عنها مع بدء انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الدولة إجراءات احترازية، ما جعل الدروس الخصوصية تتوقف بداية من شهر مارس الماضي، إلا أن هذا التوقف انعكس بالإيجاب عليها، وأتاح لها متسع من الوقت للمذاكرة.

وأشارت أماني، إلى أنها كانت انتهت من استذكار المواد تمامًا قبل موعد الامتحانات الأول الذي تم تأجيله نحو 20 يومًا، وأنها استطاعت خلال فترة التأجيل، مراجعة كل المواد مرة أخرى، بخلاف المراجعات النهائية في أيام الامتحانات، لافتة إلى أنها في الفترة الأخيرة تبدأ المذاكرة من الساعة 3 فجرًا حتى 12 ظهرًا، ثم تأخذ فترة راحة من الظهر حتى العصر، وتستأنف المذاكرة بعدها حتى الساعة الثامنة مساءً.

وحول توقعها أن تكون من الأوائل، قالت أماني، إنها كانت تجتهد في مذاكرتها، وتترك الأمر لله، وفي الامتحانات كانت عقب الانتهاء من كل مادة تراجع إجاباتها، فلم تكن هناك مشكلة إلا في الانجليزي فقط.

وحول إجراءات كورونا هذا العام، أشارت إلى أنها كانت يوميًا في اللجان تخضع للتعقيم وقياس الحرارة، مع الالتزام بالكمامات، وكانت هناك متابعة دائمة من الأزهر لنا، والتزام تام الأمر الذي ساعدنا كثيرًا على التركيز في الإجابة على الأسئلة.

وأشارت أماني، إلى أنها اعتمدت على نفسها في الدراسة، خصوصًا أنه لا يوجد في أسرتها أحد سبق له أن درس في الأزهر، وكانت تنظم وقتها ودروسها وفقًا لجداول تسير عليها، وكانت تعتمد في المذاكرة على الكتابة، خصوصًا أن المواد الأدبية وكذلك الشرعية تعتمد على الحفظ والفهم معًا.

وحول الكلية التي ترغب في الالتحاق بها، قالت أماني، إنها عرفت اليوم أن هناك كلية أقيمت حديثًا بالأزهر هي السياسية واقتصاد، وأنها ترغب في الالتحاق بها، لافتة إلى أنها كانت تتمنى الالتحاق بها لكن لم تكن موجودة في الأزهر، وأن انشائها هذا العام من حسن حظها.