موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وكيفية الحصول عليها

أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف موعد إعلان أسماء الأوائل وإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، لباقي الطلاب، التي تستعرضها "الوطن"، بالإضافة إلى كيفية معرفة النتيجة في السطور التالية..

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

سيتم غدًا، إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، على أن تعتمد النتيجة (للعام الدراسي 2019- 2020) للقسمين العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية.

وستكون النتيجة متاحة لطلاب الثانوية الأزهرية بشكل رسمي يوم الخميس القادم.

خطوت الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية، من خلال الدخول على البوابة الرسمية، وللحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية من هنـــــــــــا.

وستكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب بداية من يوم الخميس القادم.