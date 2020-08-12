رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 فور ظهورها

صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنّه سوف يتم إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، اليوم، الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي 2019-2020) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، غدًا، الخميس الموافق 13 أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

ويعقد الأزهر مؤتمرًا صحفيا يتم بثّه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، يوم الخميس 13 أغسطس، في تمام الساعة 2 ظهرًا، يتناول فيه كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة،

ويتم بعد ذلك إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر من هنـــــــــا، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك من هنــــــــــا، وذلك في تمام الساعة 5:30 مساءً.