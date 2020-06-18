بعد زيارة مفاجئة.. محافظ المنوفية يعيد هيكلة الحملات الميكانيكية

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بزيارة مفاجئة للحملة الميكانيكية بمركز ومدينة بركة السبع، وأكد خلالها على أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه لأول مرة سيتم تعيين نائبا لرئيس المدينة لشئون الحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة، ويسند إليه مهام أخرى، وذلك في إطار رفع كفاءة الجهاز الإدارى ومحاسبة المقصرين والدفع بقيادات قادرة على إنجاز المهام ومواجهة الفساد، وكذا رفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى من المعدات المتاحة لضمان تأدية المهام على أكمل وجه.

وأكد محافظ المنوفية على أن الحملة الميكانيكة هي الذراع الأيمن لرئيس المدينة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ المنوفية، للمدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لبدء ماراثون الثانوية العامة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

هذا وقد استمع المحافظ إلى شرح من مدير الحملة الميكانيكية عن كافة المعدات الموجودة بالحملة والمعدات التي يتم إجراء الصيانة اللازمة لها، مؤكدا على أن المعدة التي لا يجدي معاها الإصلاح والصيانة يتم تكهينها حفاظا على المال العام، كما وجه رئيس المدينة بإعادة استخدام أعمدة الإنارة القديمة الموجودة بالحملة والاستفادة منها وإعادة تأهيلها بالتنسيق مع مشروع تحسين الطرق بالمحافظة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية، على أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور الدوري على الحملات بنطاق المحافظة لمتابعة الحملات للوقوف على أوجه القصور لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنجاز المهام على الشكل الأمثل.