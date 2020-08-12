ماكرون محذرا روحاني: يجب وقف التدخل الخارجي في لبنان

بعد ثمانية أيام من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من "أي تدخل خارجي" في لبنان خلال اتصال مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وذكّر ماكرون "بضرورة أن تتجنب، كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة (الأزمة) الطارئة"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية وفقا لقناة "العربية".

وأشار إلى "الحاجة الملحة للتحرك في الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي لدعم ومساعدة بيروت والشعب اللبناني".

وأثار الرئيس الفرنسي الملف اللبناني أيضاً في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث لفت إلى "أهمية أن يعمل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي معاً على التهدئة بما يصب بمصلحة الاستقرار في لبنان والمنطقة كاملة، ودعم حكومة" لإدارة الأزمة الطارئة.

والتمس ماكرون "مشاركة روسيا في الآلية التي وضعت خلال المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني"، الذي عقد عبر الفيديو برعاية الأمم المتحدة وفرنسا.

ولم تشارك موسكو في المؤتمر الدولي الذي جرى التعهد خلاله بتقديم مساعدات طارئة إلى لبنان بقيمة 252,7 مليون يورو.

يشار إلى أن الانفجار الناجم عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم خُزنت لمدة ست سنوات "دون إجراءات احترازية" باعتراف السلطات اللبنانية خلّف 171 قتيلاً على الأقل وأكثر من 6500 جريح وشرد نحو 300 ألف من منازلهم، كما أجج غضب الشارع اللبناني من طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة.