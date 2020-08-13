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حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يطالبك الفلك بأن تكون جاهزا اليوم بحجج قوية كي تصل لأهدافك

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الوطن
12:30 ص | الخميس 13 أغسطس 2020
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

تتصف إمراة برج الأسد بالحكمة وتعد من أول الأشخاص التي يلجأ إليها الأصدقاء لاستشاراتها في المشاكل وشتى الأمور الحياتية. 

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تكون جاهزا اليوم بحجج قوية كي تصل لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

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