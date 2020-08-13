حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

من الصعب أن يتراجع رجل برج العذراء عن القرارات التي اتخدها، وهي تعد من أحد عيوبه، فضلا عن عدم قدرته على التعبير عن مشاكله وتوضيحها للآخرين.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.