عاجل.. الحكومة توافق على إضافة "باقي الدعم" لـ"ما يغلاش عليك"

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إضافة المبالغ المالية غير المستخدمة، التي تتبقى من الدعم الشهريّ لمبادرة رئيس الجمهورية، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي "ما يغلاش عليك".

يسري القرار على الدعم المقرر للسلع لحاملي البطاقات التموينية، وكذا المبالغ المتبقية من الدعم المخصص لرغيف الخبز (استبدال نقاط الخبز)، وذلك لمن يرغب من المستفيدين، على أن تتولى وزارتا المالية والتموين، التنسيق فيما بينهما بشأن تفاصيل تنفيذ هذا الإجراء، وإعلانه.