تراجع مخزون الخام الأمريكي إلى 514.1 مليون برميل

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.

وانخفض مخزون الخام 4.5 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 514.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون تراجعا قدره 2.9 مليون برميل، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 21 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 1.4 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 0.7 مليون برميل إلى 247.08 مليون برميل، وهو حجم التراجع نفسه الذي توقعه المحللون.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 177.66 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 0.4 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 713 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

توقعات بانخفاض أكبر للطلب العالمي على النفط في 2020

من جانبها، قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على نحو أكبر في 2020 بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت "أوبك"، أن التعافي في العام القادم سيواجه ضبابية كبيرة، مما يشير إلى عوامل معاكسة متنامية للمنظمة وحلفائها في دعم السوق.

وأشارت "أوبك"، في تقرير شهري، إلى أن الطلب العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، وهو ما يزيد عن تراجع قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته قبل شهر.

وقالت "أوبك" في التقرير: "تطورات أسعار الخام والمنتجات في النصف الثاني من 2020 ستواصل التأثر بالمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات وارتفاع المخزونات العالمية".

وأبقت المنظمة، على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط في 2021 سيرتفع بمقدار 7 ملايين برميل يوميا، موضحة أن ذلك الرأي عرضة لضبابية كبيرة قد تتمخض عن "أثر سلبي على استهلاك البترول".