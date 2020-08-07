السعودية والإمارات و4 دول عربية تؤكد التزامها باتفاق أوبك بلس

أجرى وزراء الطاقة والنفط في والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق اتصالا هاتفيا مشتركا، اليوم، استعرضوا خلاله التطورات الأخيرة بأسواق النفط العالمية.

وأكد الوزراء، التزامهم باتفاق "أوبك بلس" وتفاؤلهم بتحسن الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وجاء البيان عقب اتصال هاتفي مشترك بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي ووزير النفط الكويتي، وخالد علي الفاضل؛ ووزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة؛ ووزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ووزير النفط العراقي إحسان إسماعيل.

وأكد الوزراء، مجددا، التزامهم التام باتفاق "أوبك +"؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها على النسب المُقررة لها، في أشهر مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات.

وجرى خلال الاتصال استعراض التطورات الأخيرة بأسواق البترول العالمية واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على النفط.

وأشار الوزراء، إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخرا على الاقتصاد العالمي مشجعة جدا، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة، وفغقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للوزير العراقي إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية "أوبك بلس".