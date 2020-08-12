صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ ونائبه يدليان بصوتيهما في "الشيوخ"  

أدلى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ داخل لجنة مدرستي الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، والشهيد رياض الثانوية العسكرية بمدينة كفرالشيخ.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، عقب الإدلاء بصوته، أن طلاب الجامعة وجهوا رسالة إيجابية للعالم بمشاركتهم في عملية التصويت وتوعية الناخبين، استكمالًا لمسيرة الإنجازات والتنمية التي بدأت ونجني ثمارها الآن، وقال أن الصوت الانتخابى أمانة والمشاركة الإيجابية مطلوبة، وهذا دورنا للوقوف إلى جانب الوطن لدعم العملية الديمقراطية .