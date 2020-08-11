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نائب محافظ كفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

كتب:

سمر عبد الرحمن
10:11 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
نائب محافظ كفر الشيخ يدلي بصوته

نائب محافظ كفر الشيخ يدلي بصوته

أدلى عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بصوته الانتخابي بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الإعدادية بنات القديمة بمدينة كفرالشيخ، وذلك فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد نائب محافظ كفر الشيخ، ضرورة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى حرص الشعب المصري على استكمال مؤسساته التشريعية وفقًا للدستور.

كما أشاد بالتنظيم الجيد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في لجان الانتخابات.

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