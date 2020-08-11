النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في كفر الشيخ: نزلنا علشان بلدنا وولادنا

تصدرت السيدات والفتيات المشهد الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حيث توافد الكثير منهن للإدلاء بأصواتهن في لجان متفرقة.

وأكدت صباح فوزي، إحدى المشاركات في لجنة انتخابية بالحامول، أنها حرصت على المشاركة من أجل بلدها وأولادها: "نزلنا ننتخب اللي هيمثلنا عشان بلدنا وولادنا، عاوزين نعلم الأولاد يمارسوا حقوقهم الدستورية، زمان مكنتش بانزل، بس نزلت في انتخابات الرئاسة والنواب السابقتين".

وأوضحت مبروكة عبد الله، التي أدلت بصوتها في إحدى اللجان أنها حرصت على التصويت حرصًا على مستقبل أولادها: "عاوزة اللي جاي يبقى أحسن من الزمن اللى فات، علشان كده حريصة على المشاركة فى الانتخابات".

وأشارت مروة بسيوني، إحدى الناخبات، إلى أنها حرصت على المشاركة في الانتخابات من أجل التصويت لأحد أقاربها من المرشحين، ولإيمانها أن مجلس الشيوخ له دور مهم في المرحلة المقبلة:"قريبي مرشح، فنزلت أدلي بصوتي، وكمان علشان مجلس الشيوخ مهم".

وفتحت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في أول أيّام انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تستقبل 585 لجنة فرعية، مليوني و350 ألف ناخبًا، وتضم المحافظة لجنة عامة و585 مركزًا انتخابيًا، وسط تواجد مكثف من قوات الجيش والشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.