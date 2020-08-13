حظك اليوم الخميس 13-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تمتلك إمرأة برج الميزان "ستايل" مختلفا ومميزا مناسبا لها يبرز أنوثتها، ولا تفضل ارتداء الاكسسورات بشكل مبالغ فيه وتستخدمها في حدود بشكل بسيط ورقيق.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.