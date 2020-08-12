محافظ الجيزة: إقبال كثيف للشباب في اليوم الثاني لانتخابات "الشيوخ"

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن انتخابات مجلس الشيوخ تعتبر عرسًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن اليوم وأمس شهدا توافدًا كثيفًا للمواطنين على المقار الانتخابية.

وأضاف "راشد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المواطنين لمسوا الاستعدادات التي اتخذتها الدولة في اللجان، أو الإجراءات الاحترازية المُتخذة، والتي تهدف لإراحة المواطن وتقديم كل التسهيلات له.

وأوضح أن هناك إقبالًا من كبار السن والسيدات أمس، كما أن الشباب يتصدرون المشهد اليوم، مؤكدًا أن دور المرأة دائما مشرف وملموس.