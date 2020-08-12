رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ الجيزة: إقبال كثيف للشباب في اليوم الثاني لانتخابات "الشيوخ"

كتب:

محمد عزالدين
08:35 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن انتخابات مجلس الشيوخ تعتبر عرسًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن اليوم وأمس شهدا توافدًا كثيفًا للمواطنين على المقار الانتخابية.    

وأضاف "راشد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المواطنين لمسوا الاستعدادات التي اتخذتها الدولة في اللجان، أو الإجراءات الاحترازية المُتخذة، والتي تهدف لإراحة المواطن وتقديم كل التسهيلات له.

وأوضح أن هناك إقبالًا من كبار السن والسيدات أمس، كما أن الشباب يتصدرون المشهد اليوم، مؤكدًا أن دور المرأة دائما مشرف وملموس.  

اقرأ المزيد:

القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

"القابضة للبتروكيماويات" تشارك بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ

صور.. أكبر معمرة في الشرقية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

صور.. فاروق حسني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس أكاديمية البحث العلمي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ