حكماء المسلمون يدعون لاستثمار طاقات الشباب المتجددة من أجل مستقبل أفضل

أكد مجلس حكماء المسلمين، إيمانه بالطاقات الهائلة الكامنة لدى الشباب، داعيا إلى توفير المزيد من الفرص لهم في كل المشاريع والبرامج المحلية والدولية، وإلى استثمار طاقاتهم المتجددة من أجل مستقبل أفضل للإنسانية، ولخلق أجيال مؤمنة بالتعددية والأخوة الإنسانية بين مختلف الأديان والثقافات.

وأشار المجلس في بيان، اليوم، بمناسبة الاحتفاء بيوم الشباب الدولي، إلى أنه منذ تأسيسه عمل بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إشراك الشباب في جهود تعزيز قيم التسامح والحوار، حيث أطلق المجلس منتدى شباب صناع السلام بالتعاون مع الأزهر والكنيسة الإنجليكانية في العاصمة البريطانية "لندن"، بهدف تعظيم دور الشباب في بناء السلام والعيش المشترك، وأرسل قوافل السلام الدولية بمشاركة شباب الدعاة الأزهريين إلى مختلف قارات العالم.