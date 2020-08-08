استئناف الأنشطة وفعاليات اليوم العالمي للشباب على أجندة وزير الرياضة

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، استعدادات وترتيبات الفعاليات الخاصة، باليوم العالمي للشباب، والمزمع انعقاده 12 أغسطس الجاري، تحت عنوان "انخراط الشباب من أجل المشاركة العالمية"، مع مساعدي ومعاوني الوزير و قيادات الوزارة.

وصرّح وزير الشباب والرياضة، بأن الاستثمار في العنصر البشري، وتهيئة بيئة داعمة له جزء لا يتجزأ من رؤية الوزارة، مشيرا إلى أهمية العمل على إعداد الشباب، من خلال تنمية مهاراتهم الحياتية، ومهارات العمل وإعداد المشروعات الصغيرة، بما يلبي متطلبات سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص.

ويحتفل به العالم سنوياً يوم 12 أغسطس، وذلك لمدى أهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية، واعتادت الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وكذلك هيئات الأمم المتحدة في مصر، على الاحتفال بهذا اليوم، تأكيداً على دعمهم لتنمية الشباب في مصر، والتأكيد على دورهم في التعامل مع أزمة كورونا.

وبحث وزير الرياضة، استئناف التدريبات والتجهيزات الخاصة بالمشروع القومي للموهبة والبطل والأولمبي، ومراحل وخطوات انتقاء الموهوبين فى مختلف اللعبات من خلال اللجان العلمية والفنية المختصة بذلك.

كما ناقش وزير الشباب تفاصيل مبادرة "دراجتك.. صحتك"، مشددا خلال الاجتماع، على استمراية المبادرة خلال الفترة المقبلة، والتوسع فيها خلال جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات.