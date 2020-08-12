كرم جبر: التزام إعلامي في تغطية انتخابات الشيوخ

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس الأعلى للإعلام حرص على تزويد الإعلاميين بالمعلومات، بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع "جبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن وسائل الإعلام المعادية يغطون الانتخابات بشكل مليء بالشائعات والانتقادات المغرضة، ويكذبون كما يتنفسون، ويتحدثون بطريقة سوداوية، مطالبًا بعدم إلقاء بال لهم لأن أكاذيبهم مكشوفة.

واستكمل كرم جبر حديثه، أن وسائل الإعلام المحلية تتابع الانتخابات بشكل رائع وبشفافية شديدة، موضحًا أنه لم يحدث أي مناوشات من وسائل الإعلام وهناك التزام إعلامي كامل، ولم يتم رصد أي مخالفات على الإطلاق، على عكس وسائل الإعلام المعادية التي لها أغراض أخرى.

وواصل حديثه، بأن وسائل الإعلام المعادية، إعلاميوها يأكلون أنفسهم من الحقد والغيرة، ويحاولون تشويه الصورة بأكاذيب غير موجودة على الإطلاق.