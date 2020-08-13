خبير بالمركز المصري: إقبال الناخبين على المشاركة جيد في ظل الظروف الراهنة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإقبال على انتخاب مجلس الشيوخ جاء بشكل جيد، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها مصر والعالم في ظل جائحة كورونا.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المخالفات التي وقعت أمام بعض اللجان لم تكن بداخل اللجنة ولكنها خارجها، وهو أمر يتعلق بالثقافة السياسية للمواطنين، وهي التي بحاجة إلى تطوير وتحديث: "هياخد وقت طويل علشان نقدر نمنعه".

وأوضح "عسيلة"، أنه في الريف يكون نسب الناخبين في أي انتخابات أكثر من الناخبين في الأماكن الحضرية، حيث إن الانتخابات في مصر دائما ما تكون بعكس مثيلاتها في باقي الدول، حيث إن الطبقة المتوسطة هي الأكثر مشاركة في الانتخابات.