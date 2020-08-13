13 أغسطس اليوم العالمي "للعسر" تكريما لمستخدمي اليد اليسرى

تحل اليوم ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للعُسر الذي يتم في 13 أغسطس من كل عام، وذلك منذ عام 1976، حيث تم الاحتفال به للمرة الأولى من قبل دين آر كامبل، مؤسس المنظمة الدولية للعسر، للمساعدة في زيادة الوعي بمزايا وعيوب استخدام اليد اليسرى.

ومن المعلومات المذكورة عن هذا اليوم أيضا أنه يأتي تكريما للأفراد الذين يستخدمون يدهم اليسرى في حياتهم اليومية وبهدف تثقيف الناس حول الصفات التي يتميز بها الشخص الأعسر، حيث كان يُنظر إلى استخدام اليد اليسرى بشكل سلبي من قبل الأجيال السابقة، التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى. وبحسب صحيفة التلغراف فإن أبرز المشاهير الذين يستخدمون اليد اليسرى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والفنان الشهير ليوناردو دافنشي، والممثل توم كروز، والأمير ويليام حفيد ملكة بريطانيا، وبيليه لاعب كرة القدم، ورائد الفضاء نيل أرمسترونغ، والفيلسوف أرسطو.

وتظهر بعض الأبحاث أن الأفراد الذين يستخدمون اليد اليسرى، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لبعض الحالات المرضية، وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها جامعة Yale في عام 2013، أن 40% من المصابين بالفصام يستخدمون يدهم اليسرى، في حين أن 11% من أولئك الذين شُخصت حالاتهم باضطرابات مزاجية، مثل الاكتئاب، استخدموا يدهم اليسرى في أعمالهم اليومية.

وبحسب ما ذكر عن مستخدمي اليد اليسرى فإنهم يمثلون 10% فقط من سكان العالم، وظل الحال كذلك منذ آلاف السنين. ويشكل الرجال النسبة الأكبر عموما، وتاريخيا، اعتُبر الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى أقل شأنا، حيث رُبط العُسر بالسحر، وفي العصور الوسطى، اعتُبرت المصافحة باليد اليسرى علامة على عدم الاحترام.

واعتمد الإغريق والرومان وضع خواتم الزواج في إصبع اليد اليسرى، لاعتقادهم أنها الطريقة الأنسب لدرء الشر المرتبط بالعُسر، كما لجأ بطل كرة التنس، رافائيل نادال، إلى استخدام المضرب بيده اليسرى، وفقا لشائعة تقول إن مدربه توني نادال، نصحه بذلك ليكون متفوقا على أرض الملعب.