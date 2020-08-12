بدء فرز الأصوات بـ255 لجنة فرعية في محافظة أسوان

بدأت قبل قليل، أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل 255 لجنة فرعية بمحافظة أسوان، موزعين على مراكز المحافظة الخمس: "أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو"، وذلك بعد إغلاق لجان الاقتراع، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبدالحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل".

وحسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو، مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي".

وجرجس أميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.