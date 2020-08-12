اللجنة العامة بأسوان تتلقى نتائج فرز الأصوات بقاعة عروس النيل

بدأت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار أسامة إبراهيم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، منذ قليل، في تلقى نتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية وعددها 255 لجنة على مستوى مراكز محافظة أسوان الخمسة، وذلك بقاعة مؤتمرات عروس النيل بمدينة أسوان.

وجرت الانتخابات على مقعدين بالنظام الفردى وتنافس عليهما 12 مرشحا، وتبلغ الكتلة التصويتية فيها نحو مليون و35 ألف و571 ناخبا وناخبة مقيدين بالجداول الانتخابية، وموزعين على 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة، بمراكز المحافظة الخمسة "أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو"، ويشارك فى الانتخابات نحو 255 قاضيا باللجان الفرعية، بالإضافة إلى 6 مستشارين باللجنة العامة و6 مستشارين حفظ و23 قاضيا ومستشارا احتياطيا بإجمالى 290 مستشارا.

يذكر أن المرشحين الـ12 في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان يتنافسون على مقعدين فردي، هم "مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، محمد الأنور سليمان من مدينة دراو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، ياسر عبدالحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، منصور محمد منصور السلواوي من مدينة دراو "مستقل"، وحسن أمين محمد الشقطي من مدينة إدفو، مرشح حزبي عن "المؤتمر"، ناصر مصطفى حسين "عطاي" من مدينة أسوان مرشح حزبي عن "الجيل الديمقراطي"، وجرجس إميل طباب من مدينة أسوان "مستقل"، محمود كامل السايح من مدينة أسوان "مستقل"، الحسيني أحمد إبراهيم من مدينة أسوان "مستقل"، عبد الفتاح عبيدان قاسم "مستقل" من مركز إدفو، محمد بدري ضوي معوض مستقل من مركز ومدينة إدفو، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.