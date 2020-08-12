ضياء رشوان: وسائل الإعلام الدولية تناولت انتخابات الشيوخ معلوماتيا

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المفاجأة الأولى التي تفاجئت بها الهيئة، هو الاهتمام الواسع بانتخابات مجلس الشيوخ منذ أمس، حيث كان هناك تصور بأن تحظى تلك الانتخابات ببعض السطور في الإعلام الغربي، نظرا لطبيعة الأوضاع السياسية الأقليمية والدولية، وهو الأمر الذي لم يحدث.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العدد الأكبر من وسائل الإعلام الدولية في أوروبا وأمريكا والصين وروسيا والدول العربية، عملوا على تغطية انتخابات مجلس الشيوخ المصرية، وقد تكون تلك المتابعات الدقيقة للاهتمام بالبحث عن شئ سلبي، ولكن لم نجد حرفا واحدا في أي وسيلة إعلامية عن وجود ضغوط من الدولة المصرية أو أجهزتها، ولم يتم تسجيل وجود أية رشاوي أو حوافز للناخبين، موضحا أن كل وسائل الإعلام العالمية الرسمية، عملت على نقل سير الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ المصري، وتميزت تغطية الوكالات الأجنبية.

وأكد أن وكالة رويترز، وكل الوكالات قامت بتغطية الانتخابات بشكل معلوماتي بحت، ولم يشوب التغطية رأي أو أية شائبة من أي نوع، وذلك بعدما تصدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لتقرير نشرته "رويترز" في التعديلات الدستورية أفاد بأن الناخبين المصريين يبيعوا أصواتهم مقابل 3 دولار، وتم حذف الموضوع، مشيرا إلى أن الهيئة استقبلت 17 شكوى بالأمس، و5 شكاوي اليوم، وجميع المشكلات قد حلت فورا، ولا توجد شكوى واحده تتعلق بحرية التغطية أو وجود قيود على المتابعين.