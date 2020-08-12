غرفة عمليات محافظة قنا: لا شكاوى خلال يومي انتخابات الشيوخ

تابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة قنا سير العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة، بحضور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة، وبتعليمات من المحافظ اللواء أشرف الداودي.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد خلال اليومين أي شكاوى أو معوقات من شأنها التأثير بالسلب على سير العملية الانتخابية، لافتا إلى أن غرفة العمليات تابعت الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز، وحتى الانتهاء من عملية التصويت وبدء أعمال الفرز.