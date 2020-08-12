رامي رضوان: السيدات وكبار السن الأبرز مشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك مجهود كبير في كل اللجان من القائمين على تأمين ومتابعة اللجان، للتسهيل على المواطنين في انتخاب ما يريدوه في مجلس الشيوخ 2020.

وأضاف "رضوان" خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن لجان الانتخابات شهدت إقبال كبير من قبل كبار السن والسيدات أكثر من الشباب الذين لم يقوموا بالنزول والمشاركة بالانتخابات، موضحا أنه بدأ منذ قليل، فرز أوراق الاقتراع باليوم الثاني والأخير، للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لحصر الأصوات، ومن ثم يتم رفعها للجنة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن هناك توافد كبير من عدد من الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات، عدد أكبر من الناخبين بعكس ما حدث بالأمس، وهو ما أكده عدد كبير من المتابعين لانتخابات من قبل الهيئات المتابعة لسير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير من قبل القائمين على اللجان لتسهيل إجراءات الاقتراع على المواطنين مع ضرورة قياس درجات الحرارة والتطهير قبل دخول لجان الانتخابات.

وتابع: "الألتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي في اللجان بين المواطنين هو السمة الأبرز على انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر وكل الاحترم والتقدير لكل من توجه إلى صناديق الاقتراع".