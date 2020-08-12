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ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها في نهاية معاملات اليوم

كتب:

منى السعيد
10:01 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية 864 مقابل 848 جنيهًا في تعاملات اليوم، بفارق 20 جنيه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية والمحلية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 983 و987 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 860 و848 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 737 و 741  جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات أمس، إلى 6 آلاف و912 جنيها.

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