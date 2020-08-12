القاهرة والجيزة: الناخبون يصوتون على أنغام الأغانى الوطنية

تسابق ناخبو القاهرة الكبرى، اليوم، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ قبل انتهاء فترة التصويت فى التاسعة مساءً، وسط حضور بارز لمختلف فئات المجتمع، على رأسهم الشباب وكبار السن.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم، تسابق الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، رغم ارتفاع درجة الحرارة، وشهدت اللجان إقبالاً ملحوظاً من الشخصيات العامة ومشاهير الرياضة.

فى القاهرة، شهدت منطقة مصر الجديدة، مع بداية التصويت، طوابير شبابية طويلة، مع مراعاة التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات الطبية، تجنباً لانتشار فيروس كورونا، وقام بالتصويت عدد من الشخصيات العامة، ولم يتم رصد أى مخالفات خلال عملية الاقتراع بالمحافظة.

فى الزمالك، بدأت عملية التصويت متأخرة فى بعض اللجان حتى التاسعة والنصف بلجان كلية الفنون الجميلة والزمالك القومية المشتركة، ما أدى إلى اصطفاف المواطنين فى طوابير أمام المقار الانتخابية انتظاراً لفتح اللجان وسط مشاركة متوسطة طوال فعاليات اليوم.

وفى شبرا، شهدت مدارس منطقتى الساحل وروض الفرج إقبالاً من الناخبين، مع بداية موعد التصويت، وحرص عدد كبير على الحضور مبكراً، للتصويت قبل زحام المواطنين أمام المدارس، وسط انتشار أمنى مكثف، وظهر عدد من الناخبين مرتدين «الماسك»، ومنهم من وقف أمام اللجنة، وآخرون افترشوا الرصيف، تحت الخيام؛ للحماية من أشعة الشمس، فيما لم يختلف المشهد كثيراً أمام مدرسة التوفيقية الثانوية بنين، بمنطقة روض الفرج، وتعالت أصوات الأغانى الوطنية الشهيرة، منذ اللحظات الأولى للتصويت.

وفتحت لجان منطقتى الشرابية والزاوية الحمراء أبوابها فى تمام التاسعة صباحاً دون تأخير، وشهدت اللجان الانتخابية، خلال الساعات الأولى، إقبالاً متوسطاً من قبَل الناخبين، وكان أغلبهم من كبار السن، رغم ارتفاع درجات الحرارة طوال ساعات النهار.

وقامت مجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة الناخبين فى التعرف على أماكن لجانهم، ومساعدة كبار السن داخل وخارج اللجان، مع الحرص على التباعد الاجتماعى أثناء وقوفهم فى الطابور الانتخابى قبل دخول اللجان.

حظر دخول اللجان دون كمامات.. و3 ناخبين الحد الأقصى لمنع التزاحم

وحظر رؤساء اللجان على المصوتين دخول اللجان دون كمامة، وقام الموظفون ورجال الأمن بتوزيع كمامات وجل مطهر على الناخبين، وشدد رؤساء اللجان على عدم وجود أكثر من 3 ناخبين داخل مقر اللجنة؛ خوفاً من التزاحم وانتشار عدوى فيروس كورونا.

وقام رؤساء اللجان بتعليق أسماء المرشحين الفردى على بوابات اللجان لتعريف الناخبين بآلية الاختيار نظراً لأن أعداداً كبيرة لا تعرف كيفية الإدلاء بالصوت نظراً لكثرة عدد المرشحين.

إقبال كبير فى أطفيح وأبوالنمرس والصف والحوامدية

وفى الجيزة، شهدت لجان البدرشين وأطفيح وأبوالنمرس والصف والحوامدية وسقارة إقبالاً كبيراً، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبَل رجال الشرطة، لتسيير العملية الانتخابية، وهو الحال نفسه الذى شهده مركز كرداسة، وسط تسابق السيدات والشباب على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات.

وشهدت لجان الوراق وإمبابة هدوءاً فى الساعات الأولى من اليوم الثانى، بينما كان كبار السن أكثر الحاضرين، ووجدت قوات الأمن من عناصر الشرطة المدنية فى محيط المدارس التى بها لجان انتخابية وعلى أبوابها، وتمركزوا أسفل سرادقات صغيرة نُصبت أمام بعض المدارس لتقيهم والناخبين حرارة الشمس المرتفعة، وغاب فى عدد من المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية وتجاهل الناخبين والموجودين بالمقرات الانتخابية ارتداء كمامات الوجه.

وشهدت لجان بولاق الدكرور وأرض اللواء إقبالاً متوسطاً، وبرر عدد من المشرفين على سير العملية الانتخابية هذا الوضع بأنه روتينى نظراً لارتفاع درجة الحرارة، مشيرين إلى أن سكان هذه المناطق يتوافدون على اللجان بعد انتهاء أعمالهم.

تباين نسبة الحضور فى العمرانية والطالبية والهرم

وتباينت نسبة حضور الناخبين فى لجان العمرانية والطالبية والهرم بالجيزة للتصويت باللجان، حيث شهدت لجان أم المؤمنين الثانوية للبنات وهشام شتا الإعدادية للبنات وأم الأبطال التجريبية الثانوية للبنين حضوراً مكثفاً من كبار السن منذ الساعات الأولى لفتح لجان التصويت أمام الناخبين.

وتزايد العنصر النسائى المشارك فى العملية التصويتية بجميع اللجان، وأغلبهم من الفئات العمرية كبيرة السن، فيما لم تشهد اللجان أى خروقات للعملية الانتخابية، وأغلبها شهد هدوءاً كبيراً ولم يظهر أى مرشح داخل اللجان على مدار اليوم، مع الوجود الكبير لمندوبى المرشحين سواء فى محيط اللجان أو داخلها.

فى شبرا الخيمة، تزايد الحضور بمرور الوقت من السيدات وكبار السن، إضافة لعدد من ذوى الاحتياجات الخاصة وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، فيما شهدت الفترة الصباحية حضوراً كثيفاً مع بدء فتح اللجان فى موعدها المحدد واستقبلت الناخبين الذين نظمتهم أجهزة الأمن فى طوابير مع وجود المسافة الآمنة فيما بينهم.